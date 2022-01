Stadt klärt Rätsel auf – und weist auf Anmeldemöglichkeiten für Kommunale Impfstelle hin : Warum steht der Impfbus in Zweibrücken, wenn er nicht in Zweibrücken ist?

Der Impfbus vor der wechselnd farbig erleuchteten Alexanderskirche. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Der Impfbus ist zwar nicht zum Impfen auf dem Alexanderplatz – aber in den nächsten Tagen an einigen anderen Orten in unserer Region.

Nanu, was ist denn das? Etliche Passanten rieben sich am Mittwochabend verwundert die Augen: Warum steht denn der Impfbus auf dem Alexanderplatz vor der Kirche? Es stand doch im Merkur, dass der Bus nicht mehr in die Innenstadt fährt – weil die Kommunale Impfstelle gegenüber im Ex-City-Outlet seit Anfang Januar täglich (montags bis freitags) öffnet!?

Daran hat sich auch nichts geändert, klärte Stadtsprecher Jens John am Donnerstagmorgen auf Anfrage auf: „Der Bus steht nur dort, weil der Fahrer in der Nähe in einem Hotel untergebracht ist. Ein weiterer Vorteil ist die direkte Nähe zur Kommunalen Impfstelle, wo der empfindliche Impfstoff gut gekühlt gelagert werden kann.“ Die Stadt habe aus diesen Gründen dem Impfbus Rheinland-Pfalz das nächtliche Parken auf dem Alexanderplatz erlaubt, wenn er (wie am Mittwoch in Bechhofen) in der Region zum Impfen unterwegs ist.

Die nächsten Impfbus-Termine in unserer Region (jeweils 9 bis 17 Uhr und ohne Anmeldung): diesen Freitag von 9 bis 17 Uhr am (oberhalb der Stadt gelegenen) „Zweibrücken Fashion Outlet“-Center – nächste Woche: Montag Dorfgemeinschaftshaus Harsberg (Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben), Dienstag Zweibrücken Fashion Outlet, Donnerstag und Freitag TV-Sporthalle Rieschweiler-Mühlbach.

„Für den Schutz der Bevölkerung und vor Überlastung des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur bleibt es weiterhin wichtig, die Anzahl der Geimpften zu steigern“, appelliert das regionale Gesundheitsamt Südwestpfalz an die Bürger, sich impfen zu lassen.

In der Kommunalen Impfstelle im Ex-City-Outlet am ZOB (Busbahnhof) in Zweibrücken sind dagegen seit Kurzem auch Anmeldungen möglich: www.impftermin.rlp.de., seit dieser Woche auch für Minderjährige. Die Nachfrage für Impfungen von Jugendlichen sei ziemlich groß, so Stadtsprecher John: „Aber wir haben genug Impfstoff zur Verfügung, weil Biontech ja nur für unter 30-Jährige geimpft wird.“ Man kann aber weiterhin auch ohne Termin zur Kommunalen Impfstelle kommen. John: „Wenn es eine Schlange gibt, sprechen Mitarbeiter der Impfstelle die Leute an und ziehen die vor, die einen Termin haben.“