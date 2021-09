Corona in der Südwestpfalz : Corona-Fall in Zweibrücker Kita

Südwestpfalz Dank der neuen Quarantäne-Regeln können sich die anderen Kinder der Gruppe aus der Absonderung heraustesten.

Pirmasens überschreitet nach wie vor lediglich einen der Indikatoren für die Warnstufe 1, der Rest der Südwestpfalz bleibt gänzlich unter den Grenzwerten. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden. An der IGS Thaleischweiler-Fröschen steht das positive Testergebnis für eine Schülerin fest. Sowohl in der Kindertagesstätte Pfiffikus in Pirmasens, wie auch in der Kindertagesstätte Abenteuerland in Zweibrücken wurde je ein Kind positiv auf Corona getestet. In Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege gilt aktuell: Ein positiv getestetes Kind oder Mitarbeiter muss in Quarantäne. Alle Kinder der gleichen Gruppe oder bei einem offenen Konzept alle Kinder und Mitarbeitenden, die Kontakt hatten, sind Kontaktpersonen und haben eine einmalige Testplicht. Sie müssen sich bis zum Vorliegen eines negativen Test-Ergebnisses absondern. Die Testpflicht gilt nicht für geimpfte Person