Corona in der Südwestpfalz : Corona-Fälle in Kitas und Schulen

Mehr Tests, mehr positive Ergebnisse unsymptomatischer Schüler: Erste Klassen sind bereits in Quarantäne. Foto: dpa/Christoph Soeder

Südwestpfalz Die puren Zahlen sind in aktuell weniger stark gestiegen, dafür sind mehr Kinder und Jugendliche im Fokus.

(red) Nach aktuellem Stand wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes seit Donnerstag 74 weitere positive Corona-Fälle registriert. 20 dieser Fälle wurden in Zweibrücken vermeldet, fünf in Rieschweiler-Mühlbach, vier in Contwig, drei in Walshausen, zwei in Kleinsteinhausen sowie jeweils einer in Großsteinhausen und Winterbach.

Betroffen sind auch Einrichtungen: In der Arche Kunterbunt in Zweibrücken erhielt jeweils eine Mitarbeiterin ein positives Testergebnis. Zwei weitere Kinder der Kindertagesstätte Regenbogen in Zweibrücken wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Eine Schülerin der Canada Schule in Zweibrücken und je ein Schüler der Pestalozzi und der Hilgard Grundschule in Zweibrücken erhielten ihr positives Ergebnis. Auch weiterführende Schulen sind betroffen. Nach weiteren positiven Ergebnissen greift an Klassen in der IGS Contwig und dem Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken die Quarantänepflicht mit Möglichkeit zur Freitestung als weitere Maßnahme wegen der relevanten Ausbruchsgeschehen.