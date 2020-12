Letzte Vorbereitungen fürs Fest : Corona beflügelt Weihnachtsbaum-Geschäft

Wie Peter Feix am Hallplatz freuen sich die Weihnachtsbaumverkäufer über mehr Umsatz als in den Vorjahren. Ramona Ehrmanntraut hat ihr passendes Bäumchen gefunden. Foto: Markus Hagen

Zweibrücken Auch während des Lockdowns sind die Händler bis Heiligabend für ihre Kunden da.

In wenigen Tagen stehen die Weihnachtsfeiertage an. Für die meisten Menschen gehört ein bunt geschmückter Christbaum in der Wohnstube einfach zum Weihnachtsfest dazu und dementsprechend herrscht bei den vielen Weihnachtsbaum-Händlern schon seit Anfang Dezember ein reger Betrieb. Die Auswahl an Nordmann- und Blaufichten ist noch groß. Viele Händler bekommen fast täglich neue Bäume. Erfreulich: Die Preise sind gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben. Umsatzmäßig sieht es für die Christbaum-Händler auch gut aus: Coronabedingt werden sogar mehr Tannenbäume verkauft.

Viel los ist auch an den Weihnachtsbaumständen in Zweibrücken. Etwa bei Peter Feix auf dem Hallplatz. „Viele Kollegen haben nur noch Nordmanntannen im Angebot, weil sie am meisten nachgefragt sind.“ Bei ihm gibt es aber auch Blautannen und Nobilis-Tannen. „Die Nachfrage nach dem Christbaum ist erheblich höher als in den Vorjahren.“ Dies habe mit Sicherheit etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Viele Leute können über die Weihnachtsfeiertage nicht mehr verreisen. Skiurlaub oder ein Flug in wärmere Gefilden in den Süden Europas oder nach Afrika fallen aus. „Die Menschen bleiben zu Hause, feiern Weihnachten und da gehört einfach auch zur Atmosphäre ein Baum ins Zimmer“, meint Feix, dessen Unternehmen auch noch einen Verkaufstand am Flugplatz von Zweibrücken hat. Seit 20 Jahren verkauft er Bäume zur Weihnachtszeit. „So im Schnitt liegt die Nachfrage nach Bäumen mit einer Größe von 1,80 bis 2 Meter.“ Ramona Ehrmanntraut schaut sich gerade nach einem Baum um. „So ein Bäumchen mit 1,60 Metern wäre für uns passend“, meint sie. „Für die Abholung ist dann mein Mann zuständig“, erklärt die Zweibrückerin.

Indessen stellt sich die Frage für die Weihnachtsbaum-Käufer, wie man den Baum schmückt. Nicht wenige bevorzugen Kerzenlicht, statt Elektrolichterketten. ,,Kerzen bringen einfach mehr Wärme und weihnachtlichen Glanz“, meint Georg Schüssler nach seinem Baumkauf. Dazu Strohsterne und bunte Kugeln. Auch kleine Weihnachtsdeko könne dazu kommen

Früher waren an den Weihnachtsbäumen ganz andere Schmuckartikel angeagt. Lebkuchen, Äpfel, Früchte und Nüsse schmückten einen der ersten Weihnachtsbäume in Deutschland. Mitglieder der Bäckerschaft aus Freiburg im Breigau haben 1419 ihre Tanne so verziert. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gab es die ersten verzierten Christbäume in Straßburg. So richtig heimisch wurde der Brauch des Christbaums aber erst im 18. Jahrhundert. Nur wohlhabende Bürger in den Städten konnten sich solche Tannbäume, die zu dieser Zeit in Mitteleuropa noch knapp und dementsprechend teuer waren, leisten.

Im 19. Jahrhundert wurden vermehrt Tannen- und Fichtenwälder angelegt, um die inzwischen sehr hohe Nachfrage nach den Weihnachsbäumen zu decken. Der geschmückte Weihnachtsbaum wurde nach und nach zum festen Inventar in den bürgerlichen Wohnstuben in der Stadt und auf dem Land. 1832 brachte ein deutscher Harvard-Professor den Weihnachtsbaum mit in die USA, wo er nach und nach viele Anhänger fand. Bereits 1882 wurde in den USA der erste Baum mit elektrischen Licht beleuchtet.

Und zuletzt noch ein Tipp: Wer über die Weihnachtsfeiertage hinaus noch längere Zeit viel Spaß an seinem Baum haben möchte, der sollte ihn in einen Ständer mit einer Wanne stellen, wo das Grün täglich mit Wasser versorgt werden kann. So verhindert man in der warmen Stube das vorzeitige Austrocknen des Tannenbaums und das Nadeln.