Corona bedeutet für die VT Zweibrücken den Wegfall von Einnahmen : Mitglieder halten Turnerschaft die Treue

Zweibrücken Corona bedeutet für die VT Zweibrücken den Wegfall von Einnahmen. Doch das Training fällt nicht ganz flach, denn der Verein bietet Online-Kurse an.

Wie jedem Verein in unserer Region setzt der erneute Lockdown auch der Vereinigten Turnerschaft (VT) Zweibrücken zu. Training und Kurse können nicht stattfinden, Einnahmen bleiben aus. „Finanziell konnten wir die Corona-Krise bisher einigermaßen gut bewältigen. Unsere Mitglieder haben trotz der phasenweisen Schließung des Sportbetriebs und des Fitnessstudios dem Verein die Treue gehalten. Wir hatten nur vergleichsweise wenige Vereinsaustritte zu verzeichnen“, sagt Martin Grasshoff, stellvertretender Vorsitzender der VTZ, „wir sind den Mitgliedern für diese Treue zum Verein in einer Zeit, die für viele Mitglieder persönlich mit großen finanziellen Nöten und Sorgen verbunden ist, außerordentlich dankbar.“

Schon im ersten Lockdown Anfang des Jahres stellte der Verein das Training teilweise auf Online-Kurse um. Inzwischen sind einige Kurse dazugekommen und die Mitglieder nehmen das Angebot dankbar an. Entweder stellen sich die Trainer vor die Kamera und übertragen die Übungen live oder sie kommunizieren per WhatsApp.

Dieser Zusammenhalt der Mitglieder schlägt sich auch in den gemeinsamen Aktionen nieder. So ist Gisela Alt begeistert, dass einige Freiwillige die Schließung des „Trimini“ dazu genutzt haben, die Räume einmal neu zu streichen.

Seit August hat die VTZ wieder einen jungen Sportler, der ein freiwilliges soziales Jahr ableistet. Kamal Midani spielte in der U20 der VTZ Basketball, machte eine Schiedsrichterausbildung und übernahm 2017 die Kinder- und Jugendabteilung der Basketballer als Trainer. Seit dem Jahr 2018 arbeitet er als Trainerassistent im „Trimini“ und war 2018 und 2019 als Mitarbeiter in der Jugendferienwoche dem Verein eine große Hilfe. 2019 unterstützte er die Sportjugend Pfalz bei ihren Sommercamps in Landau und Kaiserslautern als Betreuer. Von September 2019 bis Februar 2020 machte er eine Ausbildung beim Sportbund Pfalz als Übungsleiter C und Jugendleiter. Zeitgleich übernahm er beim Verein eine Kindergruppe im Alter von drei bis sechs Jahren.