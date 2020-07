Nach dem Shutdown : Cinema Europa wieder geöffnet

Zweibrücken Die Betreiber ziehen eine positive Bilanz der ersten Tage des Neustarts nach der Corona-Pause.

Inhaberin Anette Schwarz und Theaterleiter Fabian Cording sowie Mitarbeiter atmeten auf: „Endlich geht’s wieder nach vielen Wochen Pause los!" Vor der Wiederöffnung galt es, viele Konzepte wegen Corona umzusetzen, um die Auflagen der Behörden zu erfüllen. „Wir mussten einiges an Hygienemaßnahmen aufstellen", berichtet Cording. So mussten Desinfektionsbehälter am Eingang des Kinos aufgestellt werden. Im großen Foyer wurden Tische und Sietzgelegenheiten entsprechend mit zwei Metern Abstand platziert. Entsprechende Markierungen am Boden verdeutlichen die Abstandsregeln. Cording: „Wir haben viel Platz im Eingangsbereich und unserem Foyer, so dass wir auch gut Zwei-Wege-Richtungen für den Einlass- und Ausgang umsetzen können.“ Dennoch: Gleichzeitig werden Filmvorführungen in den Kinosälen nicht stattfinden. „Wir haben einen Abstand von Beginn eines Films und Ende eines anderen Films von gut 15 bis 20 Minuten angesetzt, damit die neuen Gäste nicht mit denjenigen Kinogängern zusammentreffen, die nach Ende der Vorstellung wieder unser Kino verlassen.“