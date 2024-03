Schließungspläne des Kranbauers Gensch-Brandbrief an Tadano

Darin geht es unter anderem um das Ende des erst 2022 propagierten Unternehmenskonzeptes OneProduction/OneTadano (Kranunterwagen werden in Lauf produziert, die Oberwagen in Zweibrücken, die Endmontage findet auf dem Wallerscheid statt), die Rolle Zweibrückens in einem möglichen neuen Konzept, darum, basierend auf welcher Strategie die beiden Standorte Zweibrücken und Lauf in drei Jahren einen „wirtschaftlichen Turnaround schaffen“ sollen sowie die Auswirkungen der Lücke zwischen 44 versprochenen und nur sechs gelieferten Unterwagen auf die Produktivität des Standortes.