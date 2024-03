Geplante Werksschließung in Zweibrücken Gensch kritisiert Tadano-Führung

Die Entscheidung, gleichzeitig den Standort Lauf in Franken auszubauen und auf jegliche Standortsicherungsmaßnahmen in Zweibrücken zu verzichten, mache ihn gerade im Hinblick auf kürzlich getroffene Unternehmensentscheidungen und vorgestellte Konzepte sprachlos. Am Ende sei es aber nur die Fortsetzung einer Reihe nicht nachvollziehbarer Unternehmensentscheidungen der Firma Tadano in Zweibrücken, resümiert Gensch. „Aus meiner Sicht herrschte von Anfang an wenig Aufbruchstimmung. Außerdem mangelte es an unternehmerischer Tatkraft und einem zukunftsorientierten Management. Stattdessen kam es nach der Übernahme durch Tadano recht schnell zum Insolvenzverfahren mit personellem Kahlschlag. 400 Mitarbeiter verloren damals ihre Arbeitsplätze, ursprünglich waren sogar deutlich mehr vorgesehen“, erinnert Gensch an die Ereignisse aus dem Jahr 2021, denen recht schnell ein hektischer Personalaufbau mit Leiharbeitskräften folgte. „Vermutlich hatte man die wirtschaftliche Gesamtsituation wohl doch falsch eingeschätzt“, vermutet Gensch und fügt hinzu: „Begleitet wurden diese Unternehmensentscheidungen zudem noch von gefühlt permanenten Wechseln in Führungsebene.“