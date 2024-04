CDU-Politiker rügt neues Gesetz scharf Gensch fordert Cannabis-Verbot für Stadtfest

Marcus Klein ergänzt und skizziert die Problematik anhand eines regionalen Beispiels bei ihm vor Ort: „Als Fortsetzung des Ampel-Chaos auf kommunaler Ebene muss man das Abstimmungsverhalten von SPD und Grünen im Kaiserslauterer Stadtrat interpretieren. Es wäre ein Leichtes gewesen, mit einem eindeutigen Stadtratsbeschluss Klarheit zu schaffen und Cannabis auf dem Maimarkt und anderen kommenden Volksfesten zu verbieten. Dies hätte unmissverständlich jedem klar gemacht, Kiffen ist auf dem gesamten Marktgelände und seiner unmittelbaren Umgebung nicht erlaubt. Dies hätte auch den Ordnungsbehörden ihre Arbeit leichter gemacht. So ziehen sich die Koalitionäre in Kaiserslautern auf das Argument zurück, dass Alkohol auch erlaubt sei. Die Passivkonsumproblematik durch den Cannabisrauch blenden sie damit völlig aus. Eine absurde Argumentation!“ Der Verweis auf die bundesgesetzliche Regelung sei „absolut ungenügend“, denn, so Klein, „was genau bedeutet ‚unmittelbare Gegenwart‘?“ Reiche es, einige Meter Abstand zum Kinder-Karussell zu halten? Und wer solle das noch kontrollieren und einschreiten? „Diese Unklarheit ist ein Bärendienst für Polizei und Kommunale Ordnungskräfte! Das drohende Regelungs- und Vollzugschaos setzt Kinder und Jugendliche dem Passivkonsum von Cannabis aus; das nimmt die Ampel sehenden Auges in Kauf. Wer seinen Kindern den Passivkonsum ersparen will, muss zuhause bleiben – das ist die traurige Ansage der Lautrer Ampel an die Familien in der Stadt.“