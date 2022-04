Wie Zweibrücken gegen – teils extremistische – Schmierereien vorgehen will : Dauerhaftes „Stadtverschönerungs-Projekt“ mit Jugendlichen geplant

Zweibrücken Bürger sollen Schmierereien melden, Kinder und Jugendliche sie dann kunstvoll ersetzen. Christina Rauch beklagt Hetz-Graffiti nach Polizistenmorden.

„Wir alle kennen sie: Es gibt in Zweibrücken nicht so schöne Ecken.“ Die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) verwies am Mittwochabend im Kulturausschuss auf viele Schmierereien im Stadtgebiet. Besonders schlimm sei, dass diese teils auch extremistische Hintergründe hätten. So seien leider auch in Zweibrücken Schmierereien zu Polizistenmorden von Kusel verbreitet. Die Kulturdezernentin stellte aber einen Plan vor, wie man kreativ etwas dagegen machen könne. „Wir haben in den letzten Wochen mit Jugendlichen ein Stadtverschönerungs-Projekt gestartet, eine Projektgruppe ist am entstehen.“ Der gehören an: der (erwachsene) Zweibrücker Graffiti-Künstler Peter Schaumburger, Rauch, Bürgermeister Christian Gauf, die Vorsitzende des Arbeitskreises Prävention Verena Ecker, die pädagogische Leiterin der Jugendkunstschule Iris Seyler, die Ordnungsbehörde und das Jugendamt.