Zweibrückerin soll im Landesvorstand aufsteigen : Baldauf holt Christina Rauch in Spitzen-Sextett der Landes-CDU

Baldauf holt Christina Rauch in Spitzen-Sextett der Landes-CDU

Der rheinland-pfälzische CDU-Oppositionsführer Christian Baldauf (5.v.l) stellt im Vorfeld des CDU-Landesparteitages sein ·Team Zukunft· vor. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern will er sich auf dem Parteitag zur Wahl stellen. Dazu gehören (l-r) die Zweibrückerin Christina Rauch, Gordon Schnieder, Ellen Demuth, Winfried Görgen, Jenny Groß und Jan Metzler. Foto: dpa/Boris Roessler

Mainz/Zweibrücken Die Zweibrückerin Christina Rauch soll im Landesvorstand der CDU („Team Zukunft“) Mitgliederbeauftragte werden.

Nach dem Verzicht der CDU-Landesvorsitzenden Julia Klöckner will Christian Baldauf ihre Nachfolge antreten – und hat dafür am Dienstag ein sechsköpfiges Team vorgestellt. Mit dabei: die 40-jährige Zweibrückerin Christina Rauch.

Es gehe darum, die CDU „von innen her (zu) modernisieren“, sagte Baldauf nach zwei verlorenen Landtagswahlen. Er verstehe sein „Team Zukunft“ als „Lenkungsgruppe zur Neuausrichtung unseres Landesverbandes“. Es bestehe aus „ganz verschiedenen frischen wie erfahrenen Köpfen“ aus unterschiedlichen Regionen des Landes.

Statt der bislang zwei soll es nach dem Vorschlag Baldaufs künftig drei stellvertretende Vorsitzende geben: die beiden Landtagsabgeordneten Ellen Demuth und Jenny Groß sowie den Bundestagsabgeordneten Jan Metzler. Neuer Generalsekretär anstelle von Jan Zimmer soll der Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder werden, der sich vor allem um Kommunalpolitik kümmert und so die Brücke zwischen Ortsverbänden und Landespartei festigen soll. Als Mitgliederbeauftragte nominierte Baldauf die Zweibrücker Stadtbeigeordnete Christina Rauch. Sechster im Team ist Winfried Görgen, der Schatzmeister bleiben soll.

Rauch erklärte am Dienstag: „Gemeinschaftlich aktuelle und zukünftige Herausforderungen kontrovers zu diskutieren – ohne dabei zu spalten –, zusammen Ideen und Ziele zu entwickeln, digitale Angebote und Formate auszubauen und dabei alle mitzunehmen, Freude am demokratischen Engagement zu leben und andere für gesellschaftliche Teilhabe zu begeistern sowie im Team sich verantwortlich für getroffene Entscheidungen zu zeigen, so sieht modernes demokratisches Wirken aus.“