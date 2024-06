Neue Nachricht - Die Diskussion im Chat-Format Welche Lehren ziehen wir aus der Europa-Wahl?

Sarina Keller Du beschreibst genau die Wirkungskreise, die sich in unserer Gesellschaft eben ständig ausweiten wie auf einem See, in den ein dicker Stein geworfen wurde, der dann seine Wellenkreise ganz weit zieht, bis irgendwann nichts mehr von ihm erzählt. Dass wir den Stein des Anstoßes nicht mehr wahrnehmen, bedeutet leider nicht, dass er nicht trotzdem noch in der Mitte unserer Gesellschaft liegt.

Kommunikation, Verstehen, Einsortieren, das braucht es, damit Menschen Regeln akzeptieren, Vorbilder. Ansonsten wenden sie sich ab , auch in der Provokation, das ist die Pubertät einer Gesellschaft, die nach Vorbild und Selbstwirksamkeit schreit wie eben jeder Mensch. Gehirnforscher und Pädagogik sagen, wir als Menschen wollen das Gefühl der Autonomie und der Entfaltung spüren. Durch ideologische Politik fühlt man sich nur gezogen, gedrückt, erdrückt und das mit dem klaren Wissen eines jeden halbwegs denkenden Menschen, der versteht, dass Europa und Deutschland sowieso ein Miniaturspieler ist in der Weltmannschaft und es echt andere Probleme gibt als Gendern! Ich berufe mich auch da auf die Sprache, die immer eine Übereinkunft ist, die den Code verschlüsselt. Lehrer bedeutet eine Berufsgruppe. Und alle , die sich sexuell anders hingezogen fühlen als das biologische Basismodell der menschlichen Fortpflanzung , die sind in unserem Minderheitenschutz meines wirklich geliebten Grundgesetzes gut aufgehoben und geschützt. Sie dürfen sich in Ruhe entfalten wie ich auch, und ich muss dazu meine Fetische, hätte ich welche, auch nicht jedem unter die Nase reiben, posten und damit demonstrieren.