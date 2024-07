Neue Nachricht - Die Diskussion im Chat-Format Boris Pistorius‘ Wehrpflicht-Pläne

Sarina Keller Die Frage war so NEIN!, so HILFE! und so unvorstellbar, dass ich mir das dann auch nicht vorstelle, um darüber zu diskutieren. Mein Sohnemann hat über Polizei nachgedacht und es verworfen. Ich glaube, dass jeder seine Stärken hat, so abgedroschen das auch klingt. Es ist wichtig sich einzubringen, mit dem, was man gut kann, wo einem das Herz dran hängt. Und ehrlich gesagt, denke ich tatsächlich, dass bei den Menschen, die sich echt für die Bundeswehr interessieren, sehr wenige dabei sind, denen ein Herz dran hinge, andere Menschen abzuknallen! Ehrlich.

Mein Onkel war beim Bund, ein ruhiger, intelligenter Mann, absolut kein Befehlsempfängertyp, kritischer Geist. Er hat sich sinnvoll eingebracht, stets behauptet und ich würde sagen, seine Werte bewahrt. Einige meiner Schüler waren und sind bei der Bundeswehr.

Durchaus auch Freigeister! Die ecken an wie sie es überall tun, weil sie kritisch sind. Ein Land braucht eine gewisse Stärke nach außen und innen, wie sie jeder Mensch braucht, wie sie jedes soziale Gefüge braucht, das einen Schutzraum darstellen soll.

Wenn man so will, könnte man die Armee als Schutzgruppe genau wie die Polizei zu den sozialen Berufen zählen. Tut man das vielleicht sogar?🤔 Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und trotzdem bin ich der Pazifist im Herzen und im Geiste und gehe stark davon aus, dass jeder materielle Schutz, sei es durch Menschenkörper oder Waffen nicht ausreicht, um Frieden zu behalten. Halten, genau, halten, denn man muss ihn doch im Sinn, im Herz, im Gefühl auch halten und weitergeben und fühlen lassen und das kommt mir zu kurz. Da bin ich wieder bei den sozialen Qualitäten der Diplomatie, des sozialen, aber auch des kulturellen Feingefühls. Und das ist viel schwieriger zu lernen und zu üben als der reine Dienst an der Waffe, an den Techniken und Strategien. Wobei der Krieg als solcher sicherlich nie zu üben ist, nur die einzelnen Elemente. Scheußlich! Ich will das gar nicht erörtern! Ich will lieber erörtern wie wir es schaffen, den Krieg abzuschaffen!

Dann soll eben jeder ein freiwilliges Jahr machen...

Nee!! Neeeeee! Im Endeffekt hätten wir doch mehr davon, wenn wir unsere Bindung verändern, das soziale Jahr für die Gesellschaft kann ganz wunderbar in Kita und Schule geübt werden, was tausendfach besser wäre als die Auswendiglernerei!! Und es hätte den Vorteil, dass das Feingefühl viel feiner aufgebaut werden könnte und jeder auch da eben seine Stärken einbringen könnte. Wenn man will, kann man dann eben auch in höheren Klassen Truppenübungsplatz machen, anstatt Gruppenarbeit, Hilfe! Was eine irre Idee, obwohl...naja, der Unterschied einer Truppe zu einem bloßen Team ist doch auch der, dass es da um mehr als eine Performance-Note geht.....

Fragebögen zu verschicken ist aber meines Erachtens nach erbärmlich!

Wenn Krieg ist, ist eh alles anders und jeder muss in einer Form ran, die unangenehm ist und sei es Flucht, Widerstand und all dies . Nochmal: Ich will da gar nicht drüber nachdenken! Geht das nicht? Kann ich nicht lieber Gegenentwürfe vorstellen?