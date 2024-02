Zweibrücken CDU präsentiert Liste für Stadtratswahlen

17 Frauen und 24 Männer – so sieht die Liste aus, mit der die CDU in Zweibrücken bei den Kommunalwahlen antreten möchte. Der Kreisverband Zweibrücken der CDU stellte am Freitagnachmittag in einem Pressegespräch die Kandidaten vor. Am Abend dann sollten diese bei der Kreisverbandssitzung im Sportheim der VBZ an der Schlachthofstraße abgesegnet werden.