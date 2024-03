Anträge für Haushalt 2024 CDU will Toilettenhäuschen im Ernstweiler Prinzenpark, Stärkung des Tierheims und Sanierung der Bipontina

Da die Ordnungsämter in den Kommunen in der Regel keine Unterbringungsmöglichkeiten für Hunde, Katzen und andere Tiere besäßen, sei diese wichtige Aufgabe an die Tierheime übertragen – so auch in der Rosenstadt. Doch leide dieses unter „strukturellen Problemen in der Kostendeckung“ und beklage mittlerweile einen hohen Investitionsstau, „der angegangen werden muss“. Dabei stünden neben Großprojekten wie einem neuen Hundehaus auch kleinere Arbeiten an wie die Erneuerung des Vorraumes des Vereinsheimes oder die Sanierung der Toilettenanlage. Die Kämmerei sagte zum aktuellen Stand, dass die Stadt derzeit pro Einwohner jährlich einen Zuschuss von einem Euro je Einwohner an das Tierheim zahle – rund 35 000 Euro im Jahr. Die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) wies daraufhin, dass die Stadt „aktiv die Kontaktaufnahme mit dem Tierschutzverein sucht“. Man wolle genau klären, wo es klemme. „Tierschutz ist uns wichtig“, sagte sie.