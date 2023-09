Vorschlag der CDU-Fraktion Erste Hilfe bei Herzinfarkt

CDU-Stadtratsmitglied Christoph Gensch appelliert zudem an jeden einzelnen, seinen Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen, am besten regelmäßig. „Lebensrettende Erste-Hilfe-Maßnahmen werden in Deutschland nur selten ergriffen“, sagt der Mediziner und erläutert: „Vor allem aus Unkenntnis, die Menschen haben Angst, einen Fehler zu machen. Wer sich aber regelmäßig schult, wird sicherer und verliert die Hemmung. Er weiß dann, was im Ernstfall zu tun ist.“ Bereits 2014 habe er im Stadtrat einen Antrag auf die Einführung von Erste-Hilfe-Kursen in Grund- und weiterführenden Schulen gestellt. „Gemeinsam mit dem DRK und den beiden Zweibrücker Krankenhäusern konnten wir die Kurse damals auch realisieren, bis 2016 das Evangelische Krankenhaus insolvent ging“, bedauert Gensch, der das Thema aber nochmal auf die Agenda bringen möchte: „Die Schweden leben uns vor, dass verpflichtende Erste-Hilfe-Kurse in Schulen und am Arbeitsplatz die Zahl der Laienreanimationen deutlich erhöhen können. Ich würde mir wünschen, dass dies auch in Deutschland funktioniert.“