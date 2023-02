Südwestpfalz: Peter Spitzer bald nicht mehr Vize der Landrätin? : Große Koalition nach 34 Jahren vor dem Aus: SPD-Fraktion wirft CDU „Wortbruch“ vor

Da strahlten Christdemokraten und Sozialdemokraten noch einträchtig: Die Fraktionsvorsitzenden Christof Reichert (CDU, vorne links) und Alexander Fuhr (SPD) mit Landrätin Susanne Ganster (CDU) und dem 1. Kreisbeigeordneten Peter Spitzer (SPD) im Juni 2019 bei der Unterzeichnung des derzeit – noch – geltenden Koalitionsvertrags im Landkreis Südwestpfalz. Foto: privat

Südwestpfalz Am heutigen Aschermittwoch beginnt in der katholischen Kirche die 40-tägige Fastenzeit. Viele Gläubige überprüfen in dieser Zeit ihr eigenes Leben. Auch die Christdemokraten im Kreistag scheinen ihre Politik zu überprüfen: Sie wollen die Große Koalition mit der SPD nach 34 Jahren aufkündigen. Damit verbunden ist die Abschaffung des hauptamtlichen Beigeordneten Peter Spitzer. Die finalen Gespräche laufen bereits.

Er sei menschlich zutiefst enttäuscht, auch weil noch niemand mit ihm geredet habe. So reagiert Spitzer auf die kursierenden Gerüchte, dass die CDU mit dem Gedanken spielt, den Posten des hauptamtlichen Beigeordneten abzuschaffen.

Mit diesem Schritt würden die Christdemokraten eine „gute, alte Tradition“ brechen – schließlich hat vor 34 Jahren der damalige Landrat Hans Jörg Duppré (CDU) mit dem Sozialdemokraten Willi Lehmann den ersten hauptamtlichen Beigeordneten installiert. Während der Amtszeit von Duppré und auch unter der seit 2017 amtierenden Landrätin Susanne Ganster war bis zum heutigen Tag ein „Roter“ der Stellvertreter. Gut möglich aber, dass nach dem Ende der achtjährigen Amtszeit von Spitzer am 30. September das Amt nicht mehr besetzt, sondern sogar abgeschafft wird.

Hierzu will die CDU nach Informationen unserer Zeitung schon in der nächsten Sitzung des Kreistages, am 13. März, einen Antrag zur Änderung der Hauptsatzung einbringen. Stimmen zwei Drittel der Kreistagsmitglieder für eine Änderung, würde auch keine Ausschreibung der Stelle, die bis zum 30. Juni besetzt sein müsste, erfolgen. Alternativ kann der Kreistag beschließen, nicht auszuschreiben.

Doch die Abschaffung des hauptamtlichen Beigeordneten bedeutet gleichzeitig das Ende der Großen Koalition. Dementsprechend führte die CDU-Fraktion schon Gespräche mit anderen Kreistagsfraktionen, genauer gesagt mit den Grünen und den Freien Wählern.

Während Grünen-Fraktionssprecher Fred Konrad auf Anfrage „nichts dazu sagen will“, ob es Gespräche gab, erklärt Christof Müller für die FWG-Fraktion, dass es Gespräche gab, dort aber Stillschweigen vereinbart worden sei.

Deutlich ist hingegen Alexander Fuhr für die SPD-Fraktion geworden: „Die CDU begeht Wortbruch!“ Die bisherige Zusammenarbeit habe keine Gründe für das Ende der Koalition auf Kreisebene geliefert, betont Fuhr und versteht nicht, wieso die CDU im Kreistag den Bruch der Koalitionsvereinbarung vorbereitet. Der Sozialdemokrat verweist darauf, dass seine Fraktion immer gesprächs- und kompromissbereit in der Koalition gewesen sei. „Peter Spitzer hat immer loyal mit der Landrätin zusammengearbeitet“, sagt Fuhr.

Sicher sind sich die Genossen, dass, sollte es zum Bruch kommen, der für den Landkreis laut ihnen wichtige gesellschaftliche Bereich Jugend und Soziales erheblichen Schaden nehmen werde. „Peter Spitzer führt und gestaltet seinen Arbeitsbereich sehr gut. An seiner Arbeit gab es bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Kritik von Seiten der CDU“, macht Fuhr deutlich. Das Vorhaben sei ein Affront gegen die vielen Menschen, die von einer starken Vertretung in der Kreisverwaltung abhängig seien, ist der SPD-Politiker empört.

Hinter der „angestrebten“ Demontage von Spitzer vermuten die Genossen parteipolitische Gründe. „Ein populärer Mitbewerber für die nächste Landratswahl soll mutwillig entfernt werden“, teilt Fuhr mit. Er erinnert daran, dass die SPD-Fraktion im Kreistag sich bisher exakt an den Koalitionsvertrag gehalten habe. „Auch die gemeinsam festgelegten personellen Vereinbarungen hat die SPD-Fraktion mitgetragen“, sagt Fuhr.

Auch die beiden ehrenamtlichen Beigeordneten der CDU seien mit den Stimmen der SPD-Fraktion gewählt worden, ergänzt der SPD-Fraktionssprecher. Die von Fuhr angesprochen ehrenamtlichen Beigeordneten, Martina Wagner und Josef Bauer, müssen womöglich ebenfalls ihre Stühle räumen. Angedacht ist, diese beiden Stellen an die „neuen“ Partner zu vergeben.

Verärgert zeigt sich Fuhr über das „Nichteinhalten“ des Koalitionsvertrages. Darin sei schriftlich die Wiederwahl von Spitzer vereinbart worden. „Mit der Unterschrift von Christof Reichert“, betont Fuhr, der zudem kein Verständnis hat, wieso mit seiner Fraktion von CDU-Seite noch keiner über die angedachten Beschlüsse geredet hat. „So verhält sich kein verlässlicher Partner“, findet er.