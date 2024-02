CDU kürt Kandidaten für Stadtratswahl Für Bildung, Sparsamkeit und Sicherheit

„Diese Vorschlagsliste haben Pascal Dahler als Fraktionsvorsitzender und ich als Kreisvorsitzender gemeinsam erarbeitet“, erklärt Christian Gauf bei der Eröffnung des Wahlparteitages im Sportheim der VBZ an der Schlachthofstraße in Ixheim am Freitagabend. „Am vergangenen Dienstag wurde die Liste dann auch vom Kreisvorstand einstimmig so beschlossen“, so Gauf, der den Kreisverband Zweibrücken der CDU anführt.