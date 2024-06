Bisherige Koalition bleibt bestehen Mehrheit für CDU-FWG-Grüne-Koalition

Mit 32,8 Prozent Anteil an den gültigen Stimmen – insgesamt 2 130 – lag die CDU dabei deutlich vor dem größten Widersacher der SPD, die auf 21,9 Prozent kam und insgesamt 4 65 617 Stimmen im Landkreisgebiet verbuchte. Wegen technischer Probleme hatten am Wahlsonntag und dem Montag danach in den beiden Verbandsgemeinden Hauenstein und Waldfischbach-Burgalben nicht alle Wahlergebnisse ermittelt werden können. Zum Verständnis: Durch Stimmvergabe für jeden Wähler, beim Kreistag sind es 42 Personenstimmen gewesen, mussten die zahlreichen Wahlhelfer in den Wahllokalen des Landkreises jeden einzelnen Stimmzettel mittels Computer erfassen. Nicht allein zeitraubend, sondern zudem nervenzehrend. Denn viele Augenpaare wachten darüber, dass keine Stimme verloren ging oder womöglich falsch vergeben wurde.