Umsatz fehlt Capito-Shop schließt Ende September

„Das Kaufverhalten hin zum Onlinehandel hat uns gerade beim Büro- und Schulbedarf und insbesondere beim Tintenpatronenverkauf stark zugesetzt. Außerdem wird weitaus weniger gedruckt und kopiert als noch vor einigen Jahren, was ebenfalls zu dem deutlichen Umsatzrückgang in diesen beiden wichtigen Verkaufsbereichen geführt hat“, so Dobrani weiter. Von den wenigen treuen Kunden, die noch den Weg in den Laden finden und insbesondere den Kopierservice in Anspruch nehmen, „können wir leider nicht überleben“. Man badauere die Entwicklung könne sie aber nicht länger ignorieren. Das Konzept des Ladens habe sich über die Jahre leider überholt und sei wirtschaftlich nicht mehr tragfähig.