Cantamus, Cantabile und das Himmelsbergchörchen treten gemeinsam auf Chorweihnacht in der Alexanderskirche

Am kommenden Samstag, 9. Dezember, ist es wieder soweit. Dann findet in der Alexanderskirche ab 18 Uhr die dritte Zweibrücker Chorweihnacht statt. Der Termin liegt immer auf einem Samstag am zweiten Adventswochenende. Ihren Ursprung hat die Veranstaltung im Jahr 2019. Pandemiebedingt musste man zwei Jahre Pause machen. Seit vergangenem Jahr aber können die drei beteiligten Chöre Cantamus, Cantabile und das Himmelsbergchörchen das Publikum wieder mit ihrem weihnachtlichen Programm erfreuen. Dieses Jahr steht das Konzert unter dem zurzeit oft zitierten Motto „You never walk alone“. Dabei ist nicht die bekannte Stadionhymne gemeint, wie Klaus Fuhrmann von Cantamus betont: „An Weihnachten schenkt sich uns Gott selbst, das bedeutet, wir sind nicht alleine.“