Cantabile, Himmelsbergchörchen und der Gemischte Chor Hengstbach Drei Zweibrücker Chöre laden zum Konzert ein

Gemeinsam mit zwei weiteren Chören lädt der Niederauerbacher Chor Cantabile (Foto) am Sonntag, 14. Juli, 18 Uhr, zu einem sommerlichen Konzert mit vielen bekannten Melodien ein. Erstmals in der Aula der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in der Wackenstraße präsentieren sich die Sängerinnen und Sänger von Cantabile, seit kurzem unter Leitung von Mareike Conrad, sowie das Himmelsbergchörchen (Leitung: Ulrich Striegel) und der Gemischte Chor Hengstbach (Leitung: Christine Gölzer).

04.07.2024 , 18:25 Uhr

Cantabile im Volkschor Niederauerbach steht für anspruchsvollen Chorgesang und abwechslungsreiche Chorliteratur. Foto: Daniela Striegel/Cantabile Foto: Daniela Striegel/Cantabile