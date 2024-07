Ratsmehrheit dafür Cannabis-Verbot fürs Stadtfest in Zweibrücken kommt

Walter Rimbrecht (SPD) wunderte sich ein wenig, warum die CDU mit ihrem Antrag gerade jetzt Sturm laufe. „Was hat sich denn seit dem Gesetz geändert? Seit Jahrzehnten wird in Zweibrücken gekifft, selbst auf Schulöfen“, betonte er. Als früherer Schulleiter der berufsbildenden Schule könne er davon ein Lied singen: „Wir hatten einmal 16 Beamte im Einsatz, um einen Schüler zu verfolgen, dem man nachsagte, er hätte gekifft. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch auf dem Stadtfest wurde schon immer gekifft und ich glaube nicht, dass der Alkoholkonsum zurückgegangen und die armen Schausteller nichts mehr verdient haben. Warum gibt es jetzt einen Antrag, etwas zu verbieten, was ja schon verboten ist und was man schon seit Jahrzehnten nicht umsetzen konnte? Mir ist kein Kiffer bekannt, der jemals auf dem Stadtfest verfolgt wurde und ich gehe davon aus, dass das auch zukünftig nicht passiert, ob mit oder ohne Verbot. Wer kontrolliert denn nachts um 12, ob da noch einer kifft oder Schnaps trinkt und dann dem Nachbarn in den Briefkasten kotzt? Haben wir keine anderen Probleme in diesem Stadtrat als diese Dopplung eines Gesetzes zu machen, nur weil es die böse Ampel beschlossen hat?“, empörte sich Rimbrecht.