Pferdekutsche-Zieh-Verbot bei Fastnachtsumzug : Animalische Aneignung?!?

Meinung Zweibrücken Die Stadt verbietet an Fastnacht 2023 einen Umzugswagen – vor allem aus Sorge, Menschen würden diskriminiert, wenn sie eine Pferdekutsche ziehen. Da wird selbst unser eigentlich ziemlich woker Kommentator zum Cancel-Culture-Gegner.

Wer hätte das gedacht: Der Zweibrücker Fastnachtsumzug gerät in die Woke-Debatte. Und das auch noch mit einem wohl deutschlandweiten Alleinsteinstellungsmerkmal. Während sonst eher woke Bürger*innen (das englische Wort „woke“ steht für „aufgewacht sein“ im Sinne von sensibel für Diskriminierungen) kritisieren, es sei „kulturelle Aneignung“, wenn man sich als Indianer verkleidet – und Konservative solche Kritik als „Cancel Culture“ verdammen, gibt es eine solche Verbotskultur nun in Zweibrücken nicht ausgehend von woken Bürger*innen – sondern amtlicherseits. Jawohl, das städtische Kulturamt, unterstützt vom Ordnungsamt, untersagt wegen angeblicher Diskriminierung einen für den Fastnachtsumzug am Dienstag geplanten Wagen.