Mediation im Tarifkonflikt in Rheinland-Pfalz Endlich Ende der Immer-Wieder-Busstreiks in Sicht?

Aber: In trockenen Tücher ist die Einigung noch nicht, machen die nächsten Sätzedeutlich: „Die Einigung muss nun in konkrete Tarifverträge überführt werden. Diese Arbeit wird in den kommenden Wochen fortgesetzt, um sicherzustellen, dass die ausgehandelten Inhalte und Maßnahmen vollständig und rechtzeitig umgesetzt werden. Ein entscheidender Faktor für die erfolgreiche Umsetzung der in den Tarifverträgen verankerten Inhalte ist die Unterstützung durch die öffentliche Hand. Die Tarifparteien betonen, dass die Umsetzung der tariflichen Leistungen maßgeblich von den Zusagen und der aktiven Mitwirkung der politischen Entscheidungsträger abhängt. Diese Unterstützung ist notwendig, um die langfristige Planungssicherheit und Stabilität der Branche zu gewährleisten.“