Behinderungen im Schülerverkehr : Ab heute streiken die Busfahrer

Der ZOB dürfte fürs Erste auch zu den Stoßzeiten so verwaist aussehen wie auf unserem Archivfoto. Foto: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck

zweibrücken Schulbusse gibt’s ab Montag nur für Kinder aus dem Umland.

(red) Die Busfahrer in der Region treten ab diesem Montag in einen unbefristeten Streik. Betroffen sind DB Regio Bus Mitte GmbH, Stadtbus Zweibrücken und die Verkehrsgesellschaft Zweibrücken. Nach Angaben der Stadt werden in dieser Zeit im Zweibrücker Stadtgebiet keine Busse im Linien- und Schülerverkehr fahren. Für die Schüler von außerhalb wird ab Montag nach Notfahrplan gefahren. Die Stadt bittet darum, die eingesetzten Busse nur bei dringendem Bedarf zu benutzen. Vor dem Hintergrund der Corona-Situation soll eine Überbelegung der Busse vermieden werden.