Verdi: Arbeitgeber-Angebot „unterirdisch“ Ganztägiger Bus-Streik am Montag trifft auch Abitur-Prüfungen

Dass auch der Schulbusverkehr betroffen ist, hat in Zweibrücken massive Auswirkungen auch auf Abiturienten: An beiden Gymnasien sind nämlich an beiden Tagen schriftliche Abiturprüfungen (wir berichteten). Um pünktlich zu kommen, müssen die Prüflinge sich nun private Fahrgelegenheiten organisieren. Am Helmholtz-Gymnasien sind am Montag die Abi-Prüfungen in den Fächern Erdkunde (27), Geschichte (14), Sozialkunde (7) und Sport (9), hierfür angemeldet sind insgesamt 57 Schülerinnen und Schüler. Am Hofenfels-Gymnasium wird am Montag die Biologie- und Physik-Prüfungen, betroffen sind hier insgesamt 43 Jugendliche. Bereits wegen des Bauern-Streiks, der am vergangenen Montagvormittag Staus an allen wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Zweibrücken verursachte, hatte es Kritik von Abiturienten gegeben, dass ihre Abi-Vorbereitungen dadurch beeinträchtigt würden.