Denkmalschützer an Bord : Bunker im Kirchberg wird vermessen

Am Donnerstagmorgen begannen die Bagger damit, Erdreich auszuheben, um festzustellen, wie komplex die Bunkeranlage, die im Kirchberg in mehreren Metern Tiefe liegt, ist. Nicht nur die Anlage selbst steht unter Denkmalschutz; selbst Trümmerteile nahe des Bunkers sind geschützt und dürfen nicht unwiderruflich verbaut werden, macht der ehrenamtliche Denkmalpfleger Günther Wagner, der die Arbeiten überwacht, deutlich. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Denkmalpfleger überwacht die Arbeiten. Die unter der Erde liegende Anlage darf nicht mit Häusern überbaut werden.

Nanu? Bagger auf dem Kirchberg? So manch ein Spaziergänger blickte am Donnerstag verwundert auf das Treiben auf dem Areal oberhalb von Ixheim. Seit den Morgenstunden hoben die Maschinen Erdreich aus, Mitarbeiter des UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) verfolgten das Ganze.

Günther Wagner gehörte am Donnerstag zu den Beobachtern der Arbeiten. Will er doch sicherstellen, dass die Erfassung und Vermessung des Bunkers gut läuft. „Der Bunker steht unter Denkmalschutz“, sagt Wagner, der als ehrenamtlicher Denkmalpfleger des Landes für die Westwall-Anlagen verantwortlich zeichnet. In Personalunion vertritt er zudem „die Belange des Eigentümers der Anlage“, wie er sagt. Eigentümer ist das Land Rheinland-Pfalz.

Am Donnerstag wurde vermessen, wie groß das Areal ist, unter dem der Bunker liegt. In welcher Tiefe, war zuerst noch gar nicht klar. „Es können sieben, vielleicht zehn oder gar 15 Meter sein“, sagte Wagner. Der Bunker habe eine Fläche von 15 mal zehn Metern. Wandstärke: 1,5 Meter.Aber: Er wurde gesprengt. „Überall liegen zetrümmerte Teile herum. Die betroffene Fläche ist mit Sicherheit größer als die 15 mal 10 Meter.“

Was Laien überraschen wird: Nicht nur der Bunker – oder das, was von ihm übrig ist – steht unter Denkmalschutz. Sondern auch die Trümmerteile. All das muss erfasst werden. Das betreffende Gebiet darf – sollte das Bauprojekt denn tatsächlich kommen – nicht so überbaut werden, dass dies unwiderbringlich ist.