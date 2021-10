Bundespolizei kündigt Nutzung andernorts an : Neue Zukunft für die Flüchtlingshäuschen

Bundespolizei kündigt Nutzung andernorts an

Mitte April 2016 zogen die bis dahin gegenüber in der Flugplatz-Abflughalle untergebrachten Geflüchteten in die Betonhäuschen ein – die mittlerweile schon ziemlich zugewachsen sind. Foto: Nadine Lang

Zweibrücken Weit über fünf Jahre schon steht das für 2,3 Millionen Euro errichtete Betonhäuser-Dorf am Flugplatz Zweibrücken leer. Nach der Flutkatastrohe im Ahrtal fragten viele Bürger, ob man die Unterkünfte nicht dort verwenden könnte. Doch die Bundespolizei hat jetzt eine andere Lösung gefunden.

Anlässlich der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal haben sich viele Zweibrückerinnen und Zweibrücker an die Betonhäuschen erinnert – und immer wieder auf Facebook und in Schreiben an den Merkur gefragt, ob sich die leerstehenden Häuschen nicht für Menschen nutzen ließen, denen die Flut ihre Häuser weggerissen hat.