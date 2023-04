Zwischen deutschen Brötchen und Bildungschancen Bufdis aus Indien als tatkräftige Helfer im Zweibrücker Klinik-Alltag

Doch was bringt die jungen Menschen aus Indien in ein deutsches Krankenhaus? Ziel sei es, Land und Kultur kennenzulernen und möglichst praxisnah in einen Pflegeberuf schnuppern zu können, erklärt Schwester Elisa Döschel. Diese zwölf Monate können sie als Orientierung nutzen und entscheiden, ob sie eine Ausbildung in diesem Bereich anstreben möchten – was das Nardini-Klinikum natürlich auch aufgrund des bundesweiten Fachkräftemangels erhofft.