Bund für Umwelt und Naturschutz Rheinland-Pfalz : Wanderimkerei bedroht Wildbienenbestand

Zweibrücken Der Bund für Umwelt und Naturschutz Rheinland-Pfalz macht darauf aufmerksam, dass es zur Zeit der Kastanienblüte in Regionen des Pfälzerwalds zu einem massenhaften Aufstellen von Beuten durch Wanderimker kommt. Das geht zu Lasten des wichtigen Wildbienenbestands.

(red) Der Massenansturm durch die Wanderimkerei zur Zeit der Kastanienblüte schafft am Haardtrand ein durchaus vermeidbares Problem, das im Interesse des Wildbienenschutzes regelbar ist. Mit diesem Anliegen hat sich Dr. Holger Schindler, Vorstandsmitglied des Bund (Bund für Umwelt und Naturschutz) Rheinland-Pfalz, mit gleichlautenden Schreiben an die zuständigen Behörden gewandt; so an die Chefs der Landkreise Südliche Weinstraße, Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt wie auch an die Direktorin des Biosphärenreservats Pfälzerwald sowie an die Spitzen des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums.