Bürgerzusammenschluss „Zweibrücken vernetzt“ : Bäume, Blumen, Radwege und Lebensmittel

Stefan Paul (stehend) informierte über die vielfältigen Aktionen von „ZW vernetzt“. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Der Bürger­zusammenschluss „Zweibrücken vernetzt“ kümmert sich um viele Belange rund um Natur und Umweltschutz in Zweibrücken und bringt Interessierte und Akteure zusammen. Entsprechend viele Themen wurden beim Monatstreffen mit rund 20 Engagierten zahlreicher Vereine und Initiativen besprochen.

„Wir wollen kein Verein werden, sondern wir wollen viele Vereine und die dort Engagierten zusammenbringen“, erinnerte „ZW vernetzt“-Initiator Stefan Paul beim monatlichen Treffen am vergangenen Dienstag. Dass dies gelingt, zeigte die illustre Gemeinschaft der fast 20 Teilnehmenden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Hier waren „1001 Bäume“, „Fridays For Future“, Photovoltaik-Spezialisten, „Stadtradeln Zweibrücken“ oder „Biotopia“ vom DRK ebenso vertreten wie Botaniker, Pädagogen oder Mitglieder der Aktion „Food-Sharing“.

Sie alle verfolgen dasselbe Ziel: Ökologisch-nachhaltige Projekte in und um Zweibrücken herum initiieren und umsetzen und für einen neuen Umgang mit der Natur zu sensibilisieren. Eine der gemeinsamen Aktionen war die Installation der sechs klimawandelbeständigen Wanderbäume, die aktuell noch auf dem Herzogplatz stehen und regelmäßig mit ausreichend Wasser versorgt werden.

Am 12. September werden die Bäume in einem großen Umzug, an dem unter anderem der Oberbürgermeister, die Rosenkönigin, die THW Jugendmannschaft, die Trommelgruppe TamTam sowie Vertreter der beteiligten Vereine teilnehmen, an ihre neuen Standorte in der Fußgängerzone umgesiedelt. „Für zwei Bäume suchen wir dort noch Gießpaten“, informierte Stefan Paul.

Zwei Wochen später, am 18./19. September, kommen sie auf den Alexandersplatz. Für dieses Aktionswochenende „Stadtgrün“, begleitet vom SWR, ist eine Vielzahl an Aktionen geplant. Carport-Begrünung, Wandlung der Schotterfäche am Parkplatz der Stadtsparkasse in eine Blühfläche, Verkauf von Jungbäumen von 30 bis 50 Zentimetern Höhe sowie diverse Pflanzaktionen, unter anderem von den Zweibrücker Stadtwerken am Parkplatz zwischen der Karlstraße und der Fußgängerzone.

„Die sind ganz angefixt, ebenso wie der OB“, freut sich Stefan Paul über den Erfolg der Initiative und das Engagement. Die Wanderbäume sollen am 3. Oktober im Rahmen der bundesweiten Aktion Einheitsbuddeln zum „Tag der Deutschen Einheit“ in die Erde gebracht werden, an einem „Standort, möglichst nahe der City“.

Bereits Anfang des Monats beginnt „Biotopia“ mit verschiedenen Schulen den neu angelegten Minigolfplatz mit Blumenzwiebeln von Frühjahrsblühern zu spicken. Eine weitere, ähnliche Aktion ist auf dem kleinen Exe geplant.

Fast fertig ist der Motivationsfilm zu der geplanten Bürger-Energie-Gesellschaft auf der „ZW vernetzt“-Homepage, die Bürger bei der Anlage von Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und Firmendächern bündeln will. „Eine Rendite für’s Klima“, wirbt Stefan Paul. Fast die Hälfte des bundesweiten Photovoltaik-Engagements gehe von Bürgern aus, nur rund fünf Prozent von den vier größten Energieversorgern.

Für das Statement für mehr Radwege in der Stadt sucht „Zweibrücken vernetzt“ noch mindestens drei Mitradler im Rahmen der Aktion Stadtradeln. „Dann sind wir 30“, erklärt Stefan Paul. Die Stadt Zweibrücken nimmt vom 30. August bis 19. September am Stadtradeln teil. Mitmachen können in verschiedenen Gruppierungen alle, die in Zweibrücken wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Mit aktuell über 362 Teilnehmern sei das Engagement der Fahrradlobby in Zweibrücken bereits überdurchschnittlich im Vergleich zur Stadtgröße.

Ina Stegner vom Projekt „Food-Sharing“ berichtete über die beiden neuen sogenannten Fair-Teiler im DRK-Sozialkaufhaus sowie dem Mehrgenerationenhaus. „Seit Jahresbeginn haben wir in Zweibrücken über zehn Tonnen Lebensmittel vor der Mülltonne gerettet“, verkündete sie unter großem Applaus.