Bürgerinitiative „ZW-vernetzt“ besteht seit drei Jahren : „Man müsste mal“ gilt hier nicht

Drei Jahre „ZW-vernetzt“: Beim Gruppentreffen im SVN-Vereinsheim überraschte Stefan Paul, der die Bürgerinitiative ins Leben gerufen hat, selbst die Mitglieder mit der Menge und Vielfalt der Vereins-Aktionen. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Seit drei Jahren engagieren sich Natur- und Umweltschützer in Zweibrücken als Bürgerinitiative „ZW-vernetzt“ gemeinsam, um die Stadt noch lebenswerter zu machen, und vor allem für den Natur- und Umweltschutz. Jetzt hielt der Verein Rückschau.

Drei Jahre ist es her, seit sich engagierte Gleichgesinnte in der Bürgerinitiative (BI) „ZW-vernetzt“ zusammentaten, um mit vereinten Kräften für Natur und Umwelt in der Stadt zu wirken. Unter dem Motto: „Wir können nicht die Welt retten – aber einen Beitrag leisten“ entstand eine Austausch-Plattform für alle Klimaschutz-Themen in Zweibrücken und es wurden konkrete Themen angegangen, für die es noch keine Initiative gab. Aus „man müsste“ wurde „wir machen was“.

Das Besondere dabei ist, dass die Mitglieder der Gemeinschaft durchaus eigene Projekte verfolgen, die dann gegenseitig unterstützt werden. Von dem Ziel 1001 Bäume über Müllsammel-Aktionen, das Gelbe Band, Mehrweg-Geschirr in der Gastronomie, Pro-Fahrrad oder Fridays-for-Future bis hin zu Projekten, die mittlerweile zu Selbstläufern geworden sind wie Radeln-ohne-Alter, dem Reparatur-Café oder der neu gegründeten Bürger-Energie-Genossenschaft BEG.

Um Spendengelder besser verwalten zu können, wurde ein eigener Verein gegründet, doch die Bürgerinitiative bleibt nach wie vor offen für alle engagierten Bürgerinnen und Bürger.

Beim letzten monatlichen Treffen im Oktober im Vereinsheim des SVN Zweibrücken hielten sie selbstkritisch Rückschau. Dabei zeigte sich: Diese gewollte Vielfalt, bei der jeder sein Herzprojekt mit einbringen kann, ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil so viele zusammen wirken können und auch eine Vielzahl an Umweltthemen parallel angegangen werden. Fluch, weil die Kerntruppe mit Initiator Stefan Paul, Karin Grgic, Tanja Wagner, Kerstin Pick und Barbara Danner-Schmidt neben ihren eigenen Projekten auch federführend zumindest bei den zahlreichen Gemeinschaftsaktionen unter der Flagge von „ZW-vernetzt“ engagiert sind. Unterstützt von einem kleinen zweiten Kreis.

„Die drei Jahre waren toll, aber so können wir nicht weitermachen“, bestätigt Karin Grgic. Denn was „ZW-vernetzt“ in diesen drei Jahren an Aktionen auf die Beine gestellt hat, ist eigentlich unglaublich. Dabei zeichnet sich der Verein durch Ideenreichtum, Organisationstalent und eine enorme Tatkraft aus – gepaart mit Spontaneität, die selbst größere Projekte binnen einer Woche realisieren lässt.

Wobei insbesondere die Baumpflanzungen oder die Wandlung von Schottergärten zu Blühoasen nicht mit dem Anlegen beendet sind. Die eigentliche Arbeit beginnt mit dem Pflegeaufwand – und zwar langfristig. Daher sollen neue, pflegeaufwändige Aktionen künftig erst gestartet werden, wenn schon vorab Paten für die Folgepflege gefunden wurden. „Wenn wir uns mit Unkrautjäten und Gießen verschleißen, haben wir keine Kraft mehr, um neue, öffentlichkeitswirksame Projekte anzustoßen“, weiß Karin Grgic.

Oder mit Leserbriefen und Eingaben, die Vorhaben der Stadtverwaltung, wie die Versiegelung der Allee mit Plastikplatten, verhindern sollen. Erfolge, auf die alle stolz sind. Dies sei die originäre Aufgabe des Führungsteams. Grundsätzlich will die Gruppe den Fokus nicht primär darauf setzen, noch größer zu werden, sondern vielmehr darauf, wie bisher gute Ideen umzusetzen.

Die Aktionen verfolgen immer zwei Ziele: Einerseits sollen die Bürgerinnen und Bürger zum Nachdenken angeregt werden, andererseits soll die lokale Politik spüren, dass die Wünsche der BI Gewicht haben und dass es sich lohnt, diese bei weiteren Planungen zu berücksichtigen.