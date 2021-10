Amazon-Ansiedlung : Fragen und Forderungen zum Steitzhof

Zweibrücken Die Bürgerinitiative „Amazon in Zweibrücken – so nicht!“ hat ihr Programm formuliert.

(red) Die Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung des Internethändlers Amazon am Steitzhof (wir berichteten) bekommt ein Gesicht: Laut dem Forderungspapier der Initiative, das am Donnerstag an die Medien verschickt wurde, wird sie unterstützt von den Grünen Zweibrücken, der solidarischen Landwirtschaft Wahlbacherhof, der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Fridays for Future Zweibrücken, Petitions-Initiator und Grünen-Kreisvorstandssprecher Marc Sadowski sowie der Initiative 1001 Bäume Zweibrücken.

In dem Papier kritisieren die Verfasser zunächst, dass das Großprojekt „fast zwei Jahre [...] hinter verschlossenen Türen verhandelt und dann in größter Eile durch die kommunalen Gremien gepeitscht“ worden sei. Eine öffentliche Diskussion scheine nicht erwünscht. Der Name Amazon sei nur versehentlich an die Öffentlichkeit gelangt (er wurde in der Sitzung des Zweibrücker Stadtrates genannt, wir berichteten).