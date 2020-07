Nächster Schritt Zweibrückens auf dem Weg zum „Behörden-Amazon“ : Terminvergabe im Bürgerbüro ab sofort auch online

Das Bürgerbüro der Stadt ist in der Maxstraße 1 untergebracht. Zum Coronavirus-Schutz ist der Zutritt derzeit nur von hinten an der Wassergasse durch die Schiebetür möglich. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Seit einiger Zeit ist die Einführung einer Online-Terminvergabe ganz oben auf der Agenda der Stadtverwaltung Zweibrücken, teilt Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) mit. „Jetzt ist der erste Schritt getan.

Ab sofort können die Bürgerinnen und Bürger im Bürgerbüro Termine online vereinbaren. Wenn es also um Ausweisdokumente, An-, Ab- und Ummeldung, Führungszeugnissse, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen und Fragen der Zulassung von Kfz geht, kann man die Wartezeiten im Bürgerbüro deutlich verkürzen, in dem man online einen Termin vereinbart.“