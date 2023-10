Nur noch wenige Tage online Bürgerbeteiligung zur Neukonzeption des ZOB als Mobility Hub

Weiter schreibt die Stadt: „Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger liegt uns am Herzen. Daher möchten wir Ihre Vorstellungen und Ansprüche an ein modernes Mobilitätssystem und an einen der zentralen Verknüpfungspunkte im Stadtgebiet kennenlernen und in die Planungen einbeziehen.“ Deshalb hat die Stadt gestern darauf hingewiesen, dass man noch bis 31. Oktober die Möglichkeit hat, Ideen und Wünsche und Anregungen für die zukünftige Gestaltung des ZOB einzubringen. Seit Auftakt der Aktion am 10. Oktober sind bereits mehrere Anregungen eingegangen.