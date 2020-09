Drei Demonstrationen gegen Neonazi-Trauermarsch diesen Samstag in Zweibrücken : Stadt kann Neonazis Fackeln nicht verbieten

Drei Demonstrationen gegen Neonazi-Trauermarsch diesen Samstag in Zweibrücken

Zweibrücken Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wiegt höher. Polizei sichert die vier Demos diesen Samstag auch mit Kräften von außerhalb.

Gleich vier Demonstrationen finden diesen Samstag in Zweibrücken statt – eine rechtsextremistische des „Nationalen Widerstands“ und drei dagegen. Das ist einerseits für Polizei und Ordnungsamt fast schon Routine. Denn solche Demo-Ballungen gibt es seit einigen Jahren anlässlich des Jahrestags der Bombardierung Zweibrückens am 14. März 1945 (diesmal wegen Corona erst verspätet). Doch Mitte August hatte ein langjähriger Aktivist des „Nationalen Widerstands Zweibrücken“ einen 40-jährigen Nachbarn erstochen – was weit über die Stadt hinaus für Empörung sorgte.