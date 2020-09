Buchvorstellung : Ein Dokument Zweibrücker Geschichte

Dieses Bild aus der Ausstellung ziert auch das Buch. Foto: Jan Althoff

Zweibrücken Im Herzogssaal wurde das Buch zur Ausstellung „Heute gilt es uns!“ vorgestellt.

Von Fritz Schäfer

(sf) „Das ist ein unglaublich faszinierendes Dokument unserer Geschichte“, sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza bei der Vorstellung des Buches zur Ausstellung „Heute gilt es uns!“ im Herzogssaal. Die Zerstörung der Stadt am 14. März 1945, die in der Ausstellung im Stadtmuseum und in dem Buch dargestellt wird, sei ein „signifikanter Einschnitt“ in der Stadtgeschichte gewesen. Viele Menschen hätten bei dem Bombenangriff ihr Leben verloren und die Stadt habe danach in Schutt und Asche gelegen.

Bei vielen ende damit die Erinnerung an den 14. März, sagte Wosnitza. Doch das Buch helfe zu verstehen, wie es dazu kommen konnte. Mit Blick auf die „verstörenden Bilder“ mit Menschen mit der Reichsflagge auf den Treppen des Reichstages sei es heute wichtiger denn je, dass man die Ursachen für die Zerstörung nicht verdränge, damit sich so etwas nicht wiederholt. Auch in Zweibrücken werde bei den Aufzügen „eines Häufleins“ Neonazis die Schuld auf andere geschoben.

„Das Buch gehört mehrfach in jede Schulbibliothek“, forderte der Oberbürgermeister, der der Museumsleiterin Charlotte Glück für die Konzeption der Ausstellung und dem Historischen Verein für die Herausgabe des Buches dankte. „Mit dem Buch geht eine Botschaft über Zweibrücken hinaus“, sagte der Vorsitzende des Historischen Vereins, Max Krumbach. Mit der Herausgebe werde der Verein seiner Aufgabe gerecht, die Geschichte der Stadt darzustellen. Auch eines schwierigen Kapitels der Stadtgeschichte.

Bereits 1995 habe sie eine Ausstellung zum 14. März konzipiert, sagte Glück bei der Vorstellung. „Damals beließ ich es bei der Darstellung der Zerstörung. Diesmal stellte ich auch die Verbindung zum damals herrschenden Nationalsozialismus her.“ Die Zerstörung sei eine Folge dieser Ideologie. Das Buch sei zwar keine wissenschaftliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Zweibrücken. Aber erstmals werde die Zerstörung in den historischen Kontext gestellt, erklärte Glück. Damit könne die Auseinandersetzung mit diesem Kapitel der Geschichte beginnen.

Eigentlich sollte die Ausstellung im Stadtmuseum am 13. März eröffnet werden (wir berichteten). Aber einen Tag zuvor wurden wegen der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt. „Das hat uns sehr getroffen“, sagte Glück. Allerdings habe die Zeit ohne Vorbereitung für andere Ausstellungen und ohne Führung, die Möglichkeit geboten, das Buch, bei dem Archiv-Mitarbeiter Florian Fottner die Fotos der Ausstellung entsprechend bearbeitete, zusammenzustellen.

Das Buch zeige alle Fotos und Dokumente der Ausstellung, sagte die Museumsleiterin. „Aber es ersetzt nicht ganz die Ausstellung.“ Denn Filme wie ein virtueller Stadtrundgang seien nur im Museum zu sehen. Bis 29. November haben die Zweibrücker dazu die Gelegenheit. Bisher zählte das Museum rund 700 Besucher. Dabei seien auch viele Menschen von außerhalb Zweibrückens gewesen. Sogar aus Großbritannien und den USA. „Die waren angetan, wie wir das Thema aufgearbeitet haben.“

Wie die Ausstellung ist das 88-seitige Buch in sechs Kapitel untergliedert: Alt Zweibrücken, Zweibrückens Weg in den Nationalsozialismus, die nationalsozialistische Aufrüstungspolitik, die Zerstörung am 14. März, die Trümmerzeit und der Wiederaufbau. In dem Buch sind neben den Bildern und einer kurzen Einführung in die Kapitel auch einzelnen Aspekten wie der Dolchstoßlegende, dem Westwall oder dem politischen Neubeginn einzelne Artikel gewidmet.

Der Vortrag, den Glück am 13. März halten wollte, und jetzt bei der Vorstellung des Werkes halten konnte, ist wie Grußworte des Oberbürgermeisters und des Vorsitzenden des Historischen Verein abgedruckt. In dem Vortrag betonte Glück noch einmal, dass Flächenbombardements Verbrechen sein. Egal ob die Bomben auf Gernica, Wielun, London, Amsterdam, Dresden oder Zweibrücken niederfielen.