Mordprozess am Landgericht Zweibrücken Sechsminütige Stippvisite gibt Rätsel auf

Die am Dienstag gehörte Kriminalbeamtin berichtete nun, dass das Auto des Mannes exakt von 21.07 bis 21.13 Uhr vor dem Wohnhaus gestanden haben muss: sechs Minuten lang. Diese kurzzeitige Heimkehr des Bubenhausers gibt auch deshalb Rätsel auf, weil sie der Angeklagte in seiner persönlichen, von seinem Verteidiger, dem Zweibrücker Rechtsanwalt Markus Freyler, an einem der vorangegangenen Verhandlungstage vorgetragenen Erklärung nicht nur nicht erwähnt, sondern sogar angegeben hatte, nach einem Zigarettenkauf an einer Tankstelle in Ixheim mit seinem Auto schnurstracks – wenngleich mit einem kurzen Zwangsstopp an einer Straßenbaustelle – zum Mitfahrer-Treffpunkt auf dem Parkplatz vor dem Zweibrücker Badeparadies an der Hofenfelsstraße gefahren zu sein. Was eigentlich nicht sein könne, denn dann wäre er sogar noch vor seiner Kollegin am Treffpunkt angekommen, rechnete die Beamtin vor. Mit der Contwigerin hatte er sich nämlich für 21.15 Uhr verabredet, um dann mit deren Auto gemeinsam nach Homburg zur Arbeit zu fahren, Die besagte Kollegin hatte aber glaubhaft versichert, bereits um 21.11 Uhr am Treffpunkt eingetroffen zu sein und dort auf den Bubenhauser gewartet zu haben, der an jenem Abend unüblicherweise noch dazu um zehn Minuten verspätet, also erst gegen 21.25 Uhr, auf dem Parkplatz angekommen sei.