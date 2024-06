Bubenhauser Mordprozess „Ich habe meine Frau nicht umgebracht“

Nun hieß es in der Erklärung des 37-Jährigen weiter: „Der Vorwurf, ich hätte meine Frau mit 16 Messerstichen heimtückisch getötet und damit meinem Sohn seine Mutter genommen, macht mich völlig fassungslos.“ Er fühle sich ob dieser Anschuldigung „wie gelähmt“. Gleichwohl wolle er unter anderem den Ablauf des „Abends des 4. Dezember 2023 schildern“. An jenem Tag sei er gegen 18 Uhr mit dem Auto zu seinen Eltern, die wenige Häuser entfernt wohnten, gefahren, um den dreijährigen Sohn abzuholen. Er sei gegen 18.45 Uhr wieder nach Hause zurückgekehrt. Zwischen 19.30 und 19.45 Uhr sei seine Ehefrau, die in einem Homburger Möbelhaus arbeitete, zum gemeinsamen Abendessen heimgekommen, mit dem die Familie gegen 20.15 Uhr „fertig“ gewesen sei. Nachdem der kleine Sohn ins Bett gebracht worden sei, habe er gemeinsam mit seiner Ehefrau noch etwas ferngesehen. Kurz vor 21 Uhr habe er sich dann von der 33-Jährigen verabschiedet und sich auf den Weg zur Nachtschicht gemacht. Etwas später habe er noch eine Nachricht von seiner Ehefrau erhalten, er solle „aufpassen, weil es glatt wäre“. Er sei dann – nach einem Zigarettenkauf in Ixheim – zum Hallenbad gefahren, wo „meine Mitfahrgelegenheit, eine Arbeitskollegin, bereits auf mich wartete“. Beide seien gegen 21.40 Uhr an der Arbeitsstelle in Homburg angekommen. Während der Nachtschicht habe er „später durch die Polizeibeamten vom gewaltsamen Tod meiner Frau erfahren“. Er habe „keinerlei Ahnung, wer und warum jemand meiner Frau so etwas Furchtbares angetan hat“. Irgendwann Tage zuvor habe er „durch Zufall“ auf ihrem Handy gesehen, dass ihr jemand die Nachricht „Ich liebe Dich“ geschrieben habe. Darauf angesprochen, hab ihm seine Frau gesagt, dass die Nachricht von einem Vorgesetzten stamme, „mit dem sie sich gut verstand“. Sie habe ihm erklärt, „dass ich mir keinen Kopf machen solle“. Zumal es sich um einen viel älteren Kollegen handele, „auf dessen Stuhl sie hofft“. Von einer „Fremdgeh-Absicht“ sei er nicht ausgegangen. „Ich habe meine Frau sehr geliebt“, ihr Verlust sei „unermesslich“, hieß es in der Erklärung.