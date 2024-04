Cannabis-Verbotszonen Wo das Kiffen in Zweibrücken erlaubt ist und wo nicht

Wirft man in der „Bubatzkarte“ einen Blick auf Zweibrücken, zeigen sich besonders viele Verbotszonen gerade in der Innenstadt. Bedingt durch die Schulstandorte, Sportstätten und die Fußgängerzone scheint es außerhalb der Wohngebiete kaum einen Bereich zu geben, in dem der Konsum von Cannabis erlaubt ist. Im Stadtzentrum sorgen Herzog-Wolfgang-Realschule plus, die Pestalozzischule, die Berufsbildende Schule für einen großen rot markierten Bereich. Auch rund um den Exerzierplatz, das Leichtathletikzentrum und Rennbahn ist das Kiffen nicht erlaubt. In den Randgebieten der Stadt sind die roten Zonen hingegen eher punktuell aufzufinden.