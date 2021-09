Bundestagswahl 2021 : Rekord-Ansturm auf Briefwahl in Zweibrücken

Rekord-Ansturm auf Briefwahl in Zweibrücken

Zweibrücken Bei so vielen Wählenden wie noch nie werden die Anstrengungen der Wahlkämpfer bis zum Wahlsonntag vergeblich sein – sie haben ihre Kreuzchen nämlich schon vergeben.

Während der Wahlkampf für die Bundestagswahl am 26. September immer intensiver wird, haben viele Zweibrückerinnen und Zweibrücker ihre Kreuzchen schon vergeben – oder stehen kurz davor. Schon jetzt steht fest: Es wird einen neuen Briefwahl-Rekord in Zweibrücken geben.

Bis Dienstag – also gut zweieinhalb Wochen vor dem eigentlichen Wahltag – hat das Zweibrücker Wahlamt bereits 5674 Wahlscheine ausgestellt für Wahlberechtigte, die Briefwahl beantragt haben. Obwohl die meisten davon erst in den letzten Tagen ausgestellt wurden (die Wahlbenachrichtigungen wurden am 3. September versandt), sind sogar schon 742 Wahlbriefe mit den (mutmaßlich ausgefüllten) Stimmzetteln eingegangen. Das teilt die auch fürs Wahlamt zuständige Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann auf Merkur-Anfrage mit.