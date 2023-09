Zweibrücken Briefmarken-Sammler gehen neue Wege

Die Philatelisten im Herzen der Fußgängerzone – das ist tatsächlich ein neuer Ansatz. „Wir machen das ganz bewusst an diesem Wochenende“, sagt Adam. „Der 1. Oktober ist ein verkaufsoffener Sonntag in Zweibrücken. Da dürfte Frequenz in der Innenstadt herrschen. Und am Samstag sicher auch schon.“