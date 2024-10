Landgericht Zweibrücken Feuerteufel kommt acht Jahre hinter Gitter

Wie von Staatsanwalt Rouven Balzer beantragt: Ein Schwurgericht des Landgerichts Zweibrücken hat am Freitagmorgen einen zuletzt in Pirmasens lebenden 51-jährigen Baden-Württemberger zu satten acht Jahren Gefängnis verurteilt. Die Erste Große Strafkammer war fest davon „überzeugt“, dass es der Angeklagte gewesen war, der am Abend des 25. Februar einen der im Hausflur abgestellten Kinderwagen seiner nigerianischen Nachbarn anzündete und damit das Leben aller Hausbewohner gefährdete, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Herzog in seiner Urteilsbegründung. Er fügte hinzu: „Er hat deren möglichen Tod zumindest billigend in Kauf genommen.“