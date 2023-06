Minister Ebling zu Besuch Brandheißes Übungsgerät

„Das sind aber ganz schön krasse Sachen, die Du mir hier zeigst!“, so Michael Elbling an Marold Wosnitza gewandt. Zweibrückens Oberbürgermeister hatte den rheinland-pfälzischen Innenminister, zuständig für den Katastrophenschutz und die Feuerwehren im Land, am Mittwoch anlässlich seines Besuchs in Zweibrücken (wir berichteten) auf den Flugplatz eingeladen. Hier betreibt die Triwo GmBH seit vergangenem Oktober eine eigene Brandsimulationsanlage. „Die Anlage zieht Feuerwehren aus der gesamten Region nach Zweibrücken. Verschiedenste Brandszenarien können hier realitätsnah trainiert werden. Eine Anlage, die ihres gleichen sucht und für unseren Brand- und Katastrophenschutz in Zweibrücken eine wichtige Säule darstellt“, erklärte der Oberbürgermeister.