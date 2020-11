30 000 Euro Schaden durch Feuer in Sauerbruchstraße: : Wohnung nach Brand in Acht-Familien-Haus derzeit unbewohnbar

(Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Zweibrücken Am Freitag kam es gegen 13 Uhr in der Sauerbruchstraße in einem Acht-Familien-Haus zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr verständigte die Polizei, weil die Brandursache unklar ist und ein nicht unerheblicher Schaden von etwa 30 000 Euro verursacht wurde, so die Polizei.