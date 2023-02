Auch Helfer aus Homburg in Zweibrücken im Einsatz : Feuer kostet zwei Hunde das Leben und verursacht bis zu 100 000 Euro Schaden

Auch Helfer aus Homburg in Zweibrücken im Einsatz

Als die Feuerwehr acht Minuten nach der Alarmierung eintraf, stand das Gebäude schon in Vollbrand. Foto: Feuerwehr Zweibrücken

Zweibrücken Der Brand in dem Werkstatt- und Garagengebäude gefährdete auch ein Wohnhaus und den benachbarten Fasanerie-Wald. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Zweibrücken wurde Dienstagnacht (28.2.) um 3.46 zu einem Nebengebäudebrand im Bereich Tschifflick, am Bahnübergang, alarmiert.

„Vor Ort wurde durch einen Feuerwehrangehörigen festgestellt, dass ein etwa 80 Quadratmeter großes Werkstatt- und Garagengebäude in Vollbrand stand“, teilt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger mit. „Das Wohnhaus war in unmittelbarer Gefahr, die Außenfassade zeigte schon erste Wärmeschäden und die Fenster im Obergeschoss waren schon geborsten. Des Weiteren fing hinter dem Gebäude die Vegetation an zu brennen und ein Überzugreifen auf den angrenzenden Wald bahnte sich an.“