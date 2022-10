Brahms in der Alexanderskirche : Ein großer Abend in der Alexanderskirche

Zweibrücken „Ein Deutsches Requiem“ vom einst vergötterten Johannes Brahms

Der Chor ruhig, aber kraftvoll, nimmt sich zurück, gerät nicht ins Frömmeln, die Musik erfüllt den Raum und die Menschen. Im folgenden Trauermarsch ein gewaltiges Crescendo, Sehnsucht nach heiler Welt, nach Heilsgewissheit durchwebt das Werk. Hier kann Musik Glaubensinhalte authentisch zu Gehör bringen. Brahms verwendet nicht, wie in barocken Oratorien üblich, die lateinische Sprache, sondern Texte der Lutherbibel aus dem Alten und Neuen Testament. Der Chor steht im Requiem im Mittelpunkt. Anders als in barocken Oratorien singen Sopranistin und Bariton keine Arien, sondern vereinen sich mit dem Chor, getragen von den Musikern des länderübergreifenden präzisen und ausdrucksstarken Orchesters, das groß aufspielt. Christina Roterberg (Sopran) und Fabian Hemmelmann (Bariton), beide erfahren durch Auftritte auf Opernbühnen und Konzertpodien, sangen makellos und rein, natürlich ganz ohne Sentimentalität. Die Leitung des Orchesters hat seit 2014 Dorothea Jakob inne. Sie musizierte bereits mit professionellen Chören und Ensembles. Führte das Orchester die Melodie, nahm sich der Chor zurück, will sagen, es stimmte eben alles .Von der Chorleitung heißt es: „Die Musik sei all jenen Trost und Hoffnung, die sich fürchten vor täglich wechselnden Nachrichten und verzagt sind im Angesicht immer neuer Katastrophen.“ Und das ist rundum gelungen. Schauspielerin Silvia Bervingas verlas Kritiken aus dem 19. Jahrhundert, die das Werk vergötterten. Deutschland war damals geradezu verbrahmst.