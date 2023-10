Entschärfung am Dienstag Bombenfund in Zweibrücken – Teile der Innenstadt werden evakuiert

Im Evakuierungsradius liegt unter anderem der Zentrale Omnibusbahnhof. Dieser wird ab zehn Uhr nicht mehr angefahren. Außerdem sind das Behördenzentrum Max 1 und das Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung ab zehn Uhr geschlossen. Die Kindergärten Schatzkiste und Arche Kunterbunt, sowie der Kinderhort Max und Moritz liegen ebenso im Evakuierungsradius wie das Aral Tankstelle. Der Flugverkehr über Zweibrücken wird voraussichtlich ebenso am zehn Uhr eingestellt werden. Auch die Ferienfreizeit in der Westpfalzhalle muss umziehen: Sie findet am Dienstag ausnahmsweise im Hofenfels-Gymnasium statt.