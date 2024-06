Messerstecher-Mordprozess Blutige Hausschuh-Abdrücke im Todes-Keller belasten den angeklagten Ehemann

Neben mehreren Beamten der Polizeiinspektion Zweibrücken, die noch in der Nacht per Notruf zum Leichenfundort gerufen worden waren, sagten am Mittwoch auch mehrere Kriminalisten aus. Darunter ein 27-jähriger Beamter aus Kaiserslautern, der von mehreren „rautenförmigen“ Schuhabdrücken berichtete, die unmittelbar neben der blutigen Schleifspur sichergestellt und forensisch ausgewertet worden seien. Dabei hätten er und seine Kollegen die Abdrücke nicht nur den später im Wohnzimmer gefundenen Hausschuhen des Angeklagten zuordnen („Er war wohl der Spurenverursacher“), sondern an den Schuhsohlen auch „Anhaftungen“ von menschlichem Blut feststellen können.